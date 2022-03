Εξώφυλλο TIME – Ουκρανία: Η μικρή Βαλέρια και ο στρατιώτης με το μωρό

Σπαράζει καρδιές το εξώφυλλο του νέου τεύχους του αμερικανικού περιοδικού TIME, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 4 Απριλίου και είναι αφιερωμένο στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το περιοδικό κυκλοφορεί με διπλό εξώφυλλο στο οποίο πρωταγωνιστές είναι η πεντάχρονη Βαλέρια που έφυγε από την εμπόλεμη ζώνη με προορισμό τη γειτονική Πολωνία καθώς και ένας στρατιώτης που βοηθάει μία δακρυσμένη μητέρα και το λίγων μηνών μωρό της να φύγουν από τη δίνη του πολέμου.

Υπενθυμίζεται πως από τις 24 Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα από τα 7,5 εκατομμύρια παιδιά της Ουκρανίας έχουν σκοτωθεί 97 και χιλιάδες άλλα έχουν φύγει από τη χώρα αναζητώντας ασφάλεια. «Αν συναντήσετε τη Βαλέρια, μπορεί να νομίζετε ότι είναι ντροπαλή», είπε η μητέρα της Ταϊσίγια στο TIME, «αλλά μην ξεγελιέστε. στο σπίτι, τραβάει την προσοχή».

This is five-year-old Valeria from Krivoy Rog. Such a performance took place in Lviv on March 14 – about 100 people stretched portrait of her. pic.twitter.com/vP2XJ1Fzjn

Όπως αναφέρει το αμερικανικό περιοδικό «λατρεύει τα ίδια πράγματα με πολλά κοριτσάκια—το λούτρινο κουνελάκι της. η κούκλα της Έλσα από το Cold Heart (την οποία οι αγγλόφωνοι γνωρίζουν ως Frozen) και το ροζ σακίδιο της, το οποίο έπρεπε να αφήσει πίσω καθώς έφευγε από τη χώρα της.

Here is the cover of TIME magazine, created by French artist JR in Lviv.

The girl in the photo is five-year-old Valeria from Kryvyi Rih, whose family was forced to flee from Ukraine to Warsaw. The portrait was taken by Ukrainian photographer Artem Yurchenko on the border poland pic.twitter.com/RdDfsVvQJ4

