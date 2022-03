Ακτινίδιο θερμίδες – συστατικά: Ένας “εξωτικός” σύμμαχος της υγείας

Το ακτινίδιο είναι πλούσιο σε νερό, βιταμίνες και μέταλλα, συγκεκριμένα σε βιταμίνη C, βιταμίνη Ε, φολικό οξύ, κάλιο, μαγνήσιο και φώσφορο. Επίσης, περιέχει πολλές φυτικές ίνες, οι οποίες δρουν αποτελεσματικά κατά της δυσκοιλιότητας. Το ακτινίδιο είναι πλούσιο σε ουσίες με αντιοξειδωτική δράση όπως η βιταμίνη C και η βιταμίνη Ε. Μάλιστα, το ακτινίδιο έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C από το πορτοκάλι. Μην ξεχνάτε ότι η βιταμίνη C συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής του κολλαγόνου, το οποίο βοηθά στη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος. Σπουδαία είναι και η περιεκτικότητά του σε φυτοχημικές ουσίες με αντιοξειδωτική δράση, όπως είναι η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη και αποτελούν ασπίδα για την όρασή μας. Η κατανάλωση ακτινιδίων φαίνεται να βοηθά στην πρόληψη καταρράκτη και γλαυκώματος. Επίσης, το αντιοξειδωτικό φορτίο του φρούτου φαίνεται να προστατεύει από το άσθμα. Σε μια μεγάλη μελέτη σε παιδιά στην Ιταλία, η κατανάλωση των ακτινιδίων συσχετίστηκε με μικρότερη αναφορά αναπνευστικών προβλημάτων.

Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο φρούτο περιέχει κάλιο και φυτικές ίνες, δυο θρεπτικά συστατικά που είναι ευεργετικά για την καρδιά μας. Όταν επιλέγετε ακτινίδια, αποφύγετε τα πολύ μαλακά φρούτα. Αν πάλι είναι πολύ σκληρά, δηλαδή άγουρα, τοποθετήστε τα σε μια χάρτινη σακούλα με μπανάνες ή μήλα για να ωριμάσουν γρηγορότερα.

Πώς να βάλετε το ακτινίδιο στη διατροφή σας:

– Προσθέστε το ακτινίδιο σε σαλάτες, σάλτσες, smoothies.

– Το ακτινίδιο περιέχει ένζυμα που μαλακώνουν το κρέας, οπότε μπορείτε να

το βάλετε σε μαρινάδες.

– Για την καλύτερη αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας κόψτε ένα ακτινίδιο σε

ένα γιαούρτι και προσθέστε λίγο μέλι.

Πηγή: Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας