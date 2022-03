Θέατρο Μαριούπολη: Νέα τραγωδία με αμάχους

Ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν ένα θέατρο όπου είχαν βρει καταφύγιο άμαχοι πολίτες στην πολιορκούμενη Μαριούπολη. Αυτό ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιο, ενώ ο αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός. Ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι μέσα στο κτήριο βρίσκονταν 1.000 με 1.200 άτομα. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την είδηση.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό που προκάλεσε πυρκαγιά σε μια αγορά στην πόλη Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα η ουκρανική κρατική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Η φωτιά κατασβέστηκε αργότερα, ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωση που ανήρτησε στο διαδίκτυο.

‼️This is all that remains of the Drama Theater in #Mariupol

According to local media, up to 1,000 people could have been inside the building. All of them are now under the rubble of the building. The exact number of casualties is still unknown. pic.twitter.com/4L3D8lt39E

