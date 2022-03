Ζουμά γάτα: Ενώπιον της δικαιοσύνης ο Γάλλος ποδοσφαιριστής

Μετά την καταγγελία του οργανισμού προστασίας ζώων για τη βιαιοπραγία της γάτας του τόσο ο Κερτ Ζουμά όσο και ο αδελφός του θα κληθούν να δικαστούν! Ο διεθνής Γάλλος αμυντικός της Γουέστ Χαμ είχε προκαλέσει σάλο με το video που ανέβασε στα social media όπου κλωτσούσε την γάτα του για … πλάκα και έφτασε η ώρα να πληρώσει.

Η ομάδα του του είχε επιβάλει πρόστιμο (250.000 λίρες), οπαδοί ομάδων στην Μεγάλη Βρετανία τον είχαν γιουχάρει στο γήπεδο ενώ και ο Ντιντιέ Ντεσάν δεν τον υπολογίζει για την εθνική Γαλλίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Skysports, έχουν ήδη γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την ποινική δίωξη των δύο αδελφών Ζουμά και σύντομα θα οριστεί δικάσιμος. Η δίωξη έγινε από την RSCPA και ο νόμος του 2006 είναι ιδιαίτερα αυστηρός όσο αφορά την κακοποίηση των ζώων. Για τον Ζουμά υπάρχει ήδη μηνυτήρια αναφορά στην χώρα του στη Γαλλία για την συγκεκριμένη πράξη.

BREAKING: We understand the RSPCA has begun the process of bringing a prosecution against Kurt and Yoan Zouma. pic.twitter.com/iHi6HrOfa7

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 16, 2022