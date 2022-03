Κριστιάνο Ρονάλντο: Θα ολοκληρώσει σεζόν χωρίς τρόπαιο

Επειτα από 12 χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα ολοκληρώσει μια σεζόν χωρίς να γευτεί τη χαρά ενός τροπαίου. Η επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σίγουρα δεν θα τελειώσει με τον τρόπο που ήλπιζε μετά τον αποκλεισμό από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League. Με την ήττα τους γνώρισαν τον τέταρτο αποκλεισμό τους σε ισάριθμες νοκ-άουτ αναμετρήσεις στη διοργάνωση που είχαν φέρει ισοπαλία, ενώ άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι από την τελευταία φορά που η ομάδα κατέκτησε έναν τίτλο, το 2017, δαπανήθηκαν 714 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές, χωρίς να συνοδευτεί κάποιο τρόπαιο. Σίγουρα ο Πορτογάλος αστέρας φανταζόταν αλλιώς την επιστροφή του στους «κόκκινους διαβόλους», οι οποίοι πλέον είναι εκτός από κάθε διοργάνωση (Champions League, League Cup και FA Cup).

Για τον Ρονάλντο, είναι η πρώτη φορά που θα τελειώσει μια σεζόν χωρίς τρόπαιο, μετά από 12 χρόνια. Τελευταία φορά που δεν γεύτηκε τη χαρά ενός τίτλου, ήταν στην πρώτη του σεζόν στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2009/10. Επιπλέον, ο 37χρονος αστέρας κατέγραψε ακόμη ένα αρνητικό ρεκόρ στη ρεβάνς με την Ατλέτικο, καθώς δεν κατάφερε να κάνει ούτε μια τελική, με τους «ροχιμπλάνκος» να είναι η τρίτη ομάδα που κρατάει τον Πορτογάλο στο… μηδέν για 90 λεπτά μετά την Μπαρτσελόνα και τον Παναθηναϊκό.

This is the first time Cristiano Ronaldo will finish a season without a club trophy since 2009-10 🤯 pic.twitter.com/5pJopgUcNG

— ESPN FC (@ESPNFC) March 15, 2022