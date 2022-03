Μητσοτάκης – κορονοϊός: Τηλεφώνημα από τον Ερντογάν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 24 ώρες μετά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τηλεφώνησε στον Έλληνα πρωθυπουργό όταν έμαθε ότι νόσησε από κορωνοϊό. O Τούρκος πρόεδρος θέλησε να ενημερωθεί για την υγεία του κ. Μητσοτάκη και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση. Την συνομιλία αποκάλυψε ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο twitter. «Σας ευχαριστώ Πρόεδρε @RTErdogan για την κλήση σας και τις ευχές σας για γρήγορη ανάρρωση!».

Thank you President @RTErdogan for your call and your kind wishes for a speedy recovery!

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 14, 2022