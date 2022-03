Μποφίλιου συναυλία: «Πόλεμος» στο Twitter

«Γεια σας αδέρφια. Είμαστε με τον άνθρωπο». Αυτό είπε η Νατάσα Μποφίλιου στη έναρξη της αντιπολεμικής συναυλίας που διοργανώθηκε τη Δευτέρα στο Σύνταγμα. Η τραγουδίστρια ύψωσε τη γροθιά της και σε συνδυασμό με τις αναρτήσεις της τις προηγούμενες μέρες για το πόλεμο, δίχασε ξανά το Twitter, με κάποιους να τη στηρίζουν και άλλους να τη στοχοποιούν. Οι αντιδράσεις προκλήθηκαν γιατί η τραγουδίστρια είπε πως δεν επιθυμεί καμία εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, καταδικάζοντας ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και στο τέλος και τη Ρωσία.

«Η θέση μου είναι ολιστική κατά του πολέμου. Για μένα αυτό είναι το αίτημα. Δεν επιθυμώ καμία εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια μας», είχε πει πριν από μερικές μέρες στην ανάρτησή της η τραγουδίστρια προκαλώντας τις πρώτες αντιδράσεις και διχάζοντας το κοινό της.

Το θεμα με τν Μποφιλιου ειναι οτι πρεπει να κρινεται σαν καλλιτέχνης και οχι για τα πολιτικα της ιδεωδη..δικαιωμα της ειναι να πιστευει και να εκφραζει οποιο πολιτικο χωρο θελει.προσωπιξα αδιαφορο με αφηνε πριν,το ιδιο και τωρα and that's it#Μποφιλιου

— Arthur_fuckin'_shelby☘☘☘ελευθερος παναθηναικος (@the_kioskman) March 15, 2022