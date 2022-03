Ζελένσκι – πρωθυπουργοί: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση

Στο «κατεστραμμένο από τον πόλεμο» Κίεβο βρίσκονται ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα, της Σλοβενίας Γιάνες Γιάνσα και της Πολωνίας, Ματέους Μοραβιέτσι, που συνοδεύεται από τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της χώρας Γιαρόσλαφ Κατσίνσκι, που στο παρελθόν είχε διατελέσει πρωθυπουργός ενώ είχε διεκδικήσει και την προεδρία της χώρας.

Οι τρεις πρωθυπουργοί αναμένεται ότι θα συναντηθούν με τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσι έγραψε στο twitter ότι «εδώ, στο κατεστραμμένο από τον πόλεμο Κίεβο, γράφεται ιστορία. Είναι εδώ που η ελευθερία μάχεται ενάντια στον κόσμο της τυραννίας. Είναι εδώ που το μέλλον όλων κρέμεται από την ισορροπία, Η ΕΕ υποστηρίζει την Ουκρανία, η οποία μπορεί να βασιστεί στη βοήθεια των φίλων της – αυτό το μήνυμα φέραμε σήμερα στο Κίεβο». Ήδη, πριν οι τρεις πρωθυπουργοί φτάσουν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, είχαν ξεκαθαρίσει ότι σκοπός της επίσκεψης είναι να επιβεβαιώσουν την υποστήριξη της Ευρώπης στην εθνική κυριαρχία και την ανεξαρτησία της χώρας, ενώ σύμφωνα με τον Τσέχο πρωθυπουργό, θα παρουσιάσουν και ευρύ πακέτο στήριξης.

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends – we brought this message to Kyiv today. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 15, 2022