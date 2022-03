Ρωσικό τανκ – Ουκρανια: Το βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου

Ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό βίντεο δημοσίευσε ο στρατός στην Ουκρανία και στις εικόνες φαίνεται να καταστρέφεται ένα ρωσικό τεθωρακισμένο άρμα μάχης, από κοντινή απόσταση. Όλα έγιναν στην υπό πολιορκία Μαριούπολη, στην Ουκρανία, που αντιστέκεται σθεναρά για περισσότερο από δύο εβδομάδες. Το βίντεο δείχνει τα ουκρανικά στρατεύματα να εκτοξεύουν πυρά εναντίον τεθωρακισμένου οχήματος τύπου T-72, το οποίο φέρει το χαρακτηριστικό σήμα «Ζ», στο λιμάνι της Μαριούπολης, ενώ οι Ρώσοι στρατιώτες προσπαθούν να προστατευθούν.

Ukrainian BTR-4 combat footage. It successfully engages armored targets. It is armed with a 30 mm automatic cannon. pic.twitter.com/Ig6iJXsqD6

— Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) March 14, 2022