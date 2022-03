Ρωσίδα δημοσιογράφος – πόλεμος Ουκρανία: Παραιτήθηκε από φιλοκυβερνητικό κανάλι

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις κατά της ρωσικής εισβολής και στα μέσα που πρόσκεινται στον πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν. Μετά την εισβολή της ακτιβίστριας δημοσιογράφου στο Channel One με αντιπολεμικό μήνυμα, ήρθε η αποχώρηση της Λίλια Γκιλντέεβα από το τηλεοπτικό μέσο NTΒ. Πρόκειται για ένα ισχυρό φιλοκυβερνητικό μέσο το οποίο η Γκιλντέεβα «υπηρέτησε» επί 16 συναπτά χρόνια.

Όπως αναφέρει τώρα το NEXTA και άλλα διεθνή δίκτυα, η Ρωσίδα δημοσιογράφος έγραψε την επιστολή της παραίτησής της από το εξωτερικό καθώς φοβόταν ότι δεν θα της επέτρεπαν να φύγει από τη χώρα αν είχε πράξει διαφορετικά.

NTV anchor Lilia Gildeeva has left #Russia.

She had been working at the channel since 2006. Gildeeva wrote her resignation letter from abroad because she was afraid they wouldn't let her out. pic.twitter.com/gtXNDcjfyQ

— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022