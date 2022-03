Ρωσίδα δημοσιογράφος – Ουκρανία: Η πρώτη φωτογραφία μετά τη σύλληψη

Η γυναίκα που εμφανίσθηκε κατά την διάρκεια του τηλεοπτικού δελτίου του προσκείμενου στο Κρεμλίνο Pervy Kanal (1ο Κανάλι) πίσω από την τηλεπαρουσιάστρια, κρατώντας ένα πλακάτ που έγραφε «Όχι στον Πόλεμο. Μην πιστεύετε την προπαγάνδα. Εδώ, σας λένε ψέματα», κινδυνεύει με ποινή κάθειρξης έως και 15 ετών.

«Υποθέτω ότι η πελάτις μου Μαρίνα Οβσιάνικοβα, απειλείται από ποινική και όχι διοικητική δίωξη με βάση τον νέο νόμο που προβλέπει κάθειρξη έως και 15 ετών», δήλωσε ο δικηγόρος της Ντανίιλ Μπέρμαν. «Υπάρχει ισχυρή πιθανότητα οι αρχές να την μετατρέψουν σε παράδειγμα για να φιμώσουν άλλους διαμαρτυρόμενους», πρόσθεσε τονίζοντας ότι δεν έχει κατορθώσει να συναντήσει την Μαρίνα Οβσιάνικοβα ούτε γνωρίζει πού ακριβώς κρατείται. Την ίδια στιγμή κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε κέντρο υποδοχής Ουκρανών προσφύγων, ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί διαδικασία για τη χορήγηση ασύλου από τη Γαλλία στη δημοσιογράφο και ότι θα μιλήσει για το θέμα στον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την επόμενη συνομιλία τους.

Marina Ovsyannikova, editor at Channel One, who stormed state TV studio with an anti-war poster, is accused of an administrative offense under protesting laws, not fake news laws. So far she faces up to 10 days of arrest, RBC reports. Here is first photo of her since last night. pic.twitter.com/6G2rOxeNmv

— Mary Ilyushina (@maryilyushina) March 15, 2022