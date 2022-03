Ουκρανία – Ρωσία πόλεμος τώρα: Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο τα χαράματα

Ουκρανία – Ρωσία πόλεμος: Συμπληρώνονται 20 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τις επιθέσεις να συνεχίζονται αδιάκοπα, βάλλοντας ακόμη και κατά κατοικημένων περιοχών. Στη «σκιά» των συνεχών ρωσικών επιθέσεων και της τραγωδίας του πολέμου, σήμερα συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, σε έναν πέμπτο γύρο συνομιλιών, όπου θα συζητηθεί εκ νέου η κατάπαυση του πυρός, η άμεση απόσυρση των στρατευμάτων και οι εγγυήσεις ασφαλείας. Τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων σήμερα, επιβεβαίωσε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Η αντιπροσωπεία μας εργάζεται για αυτό στις διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. «Τα πράγματα πήγαν αρκετά καλά, μου είπαν. Αλλά θα δούμε», συμπλήρωσε, διαβεβαιώνοντας πως οι συνομιλίες «θα συνεχιστούν» σήμερα.

Μετά την ολοκλήρωση του χθεσινού γύρου συνομιλιών, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, που συμμετείχε στον διάλογο, είπε ότι «οι συνομιλίες είναι δύσκολες εξαιτίας των διαφορετικών πολιτικών συστημάτων» των δύο πλευρών, επισημαίνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις διακόπηκαν «πρόσθετη δουλειά στις υποομάδες εργασίας και αποσαφήνιση των επιμέρους ορισμών».

#Kharkiv was heavily shelled this night. It is the second most populous city in #Ukraine. pic.twitter.com/MUoj0xPI1z

— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022