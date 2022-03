Ουκρανία πόλεμος: Το κορίτσι με το όπλο και το γλειφιτζούρι γίνεται viral

Η εικόνα συγκλονίζει. Στο διαλυμένο παράθυρο ενός σπιτιού, ένα κοριτσάκι 9 ετών, με ένα γλυφιτζούρι στο στόμα και κοτσιδάκια με τα χρώματα της Ουκρανίας, κρατάει ένα όπλο, περιμένοντας τον ρωσικό στρατό. Δεν πρόκειται για μαχήτρια, αλλά για μια συμβολική φωτογραφία. Μέσα σε λίγες ημέρες, η εικόνα έχει viral και την ανήρτησε ακόμη και ο πρώην πρόεδρος του ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ.«Μην της πείτε σας παρακαλώ ότι πιο αυστηρές κυρώσεις θα στοίχιζαν ακριβά στην Ευρώπη!», έγραψε. Πρόκειται για μια φωτογραφία-μήνυμα, η οποία τραβήχτηκε στις 24 Φεβρουαρίου, πριν τη ρωσική εισβολή, από τον πατέρα του νεαρού κοριτσιού.

Girl* It's a daughter of photographer Oleksii Kyrychenko, who he gave the shotgun for hold just for the photo. pic.twitter.com/Rtyx5v8aAE

— Lapsi (@Lapsi16365796) March 11, 2022