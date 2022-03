Κίεβο τώρα – πόλεμος: Το απόλυτο χάος, σπεύδουν οι πρωθυπουργοί Πολωνίας, Σλοβενίας, Τσεχίας

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, που μπορεί να οδηγήσει είτε σε συμφωνία στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία ή σε μια νέα ρωσική επίθεση, δήλωσε εκπρόσωπος του Βολόντιμιρ Ζελένσκι. «Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Ή θα συμφωνήσουμε στις τρέχουσες συνομιλίες ή οι Ρώσοι θα κάνουν μια δεύτερη προσπάθεια [επίθεσης] και μετά θα ξαναγίνουν συνομιλίες», είπε ο Ολεξίι Αρέστοβιτς, ο οποίος νωρίτερα είχε προβλέψει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει πιθανώς το αργότερο μέχρι τις αρχές Μάη. Την ίδια ώρα ο Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι εξέφραζε την «ελπίδα» να σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τον τερματισμό της εισβολής. Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι οι διαβουλεύσεις των δύο πλευρών θα αποδώσουν απτά αποτελέσματα ο Κλέβερλι απάντησε «έτσι ελπίζω», προσθέτοντας ότι η ρωσική εισβολή δεν εξελίχθηκε όσο πετυχημένα ήλπιζε το Κρεμλίνο.

Οι συνομιλίες μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών θα συνεχιστούν σήμερα Τρίτη, μια αχτίδα ελπίδας που αναδύεται τις τελευταίες ημέρες σε αντίθεση με την επέκταση της ρωσικής επιχείρησης σε ολόκληρη την Ουκρανία. Την εικοστή ημέρα του πολέμου μετά τη ρωσική εισβολή που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου, η τέταρτη σύνοδος των διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση λύσης σε αυτήν την κρίση θα συνεχιστεί μετά από μια «τεχνική διακοπή» που ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα από τον επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπίας, Μικαϊλο Ποντολιάκ.

We are at the scene of another attack in Kyiv last night/morning. Again, a residential building was targeted. @BILD pic.twitter.com/oxODbHW8Dh

— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) March 15, 2022