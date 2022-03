Ιστορίες προσφύγων από την Ουκρανία: Από τις σφαίρες των Ταλιμπάν στις βόμβες των Ρώσων

Πριν από μια εβδομάδα, η Masouma Tajik βρέθηκε να προσπαθεί για δεύτερη φορά μέσα σε έξι μήνες να σώσει τη ζωή της. Τον Αύγουστο, όταν το Αφγανιστάν έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν, η Masouma εγκατέλειψε το σπίτι της στην Καμπούλ και κατέφυγε στο Κίεβο της Ουκρανίας. Τώρα, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία την ανάγκασε να φύγει ξανά για να γλιτώσει από τις ρωσικές βόμβες. Μηχανικός λογισμικού και αναλύτρια δεδομένων, η 23χρονη Αφγανή λέει ότι το σοκ και το τραύμα όταν βρέθηκε σε άλλη μια εμπόλεμη ζώνη έχουν κλονίσει την αίσθηση της πραγματικότητας.

«Μερικές φορές, όταν κλείνω τα μάτια μου, όλα φαίνονται σουρεαλιστικά», λέει, από την πολωνική πρωτεύουσα Βαρσοβία, όπου βρήκε επιτέλους ένα μέρος σχετικής ασφάλειας. «Όταν πήγαινα στα πολωνικά σύνορα από την Λβιβ, είδα σκηνές που μου θύμισαν την εκκένωση της Καμπούλ. Κάθε φορά που έβλεπα αυτές τις σκηνές, ένιωθα deja vu. Είχα την αίσθηση ότι το είχα ξαναζήσει. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Άφησα την οικογένεια και τους φίλους μου στο Αφγανιστάν λίγους μήνες πριν και τώρα άφηνα τους φίλους μου στην Ουκρανία», λέει στην Βρετανική εφημερίδα «Τhe Guardian. Ο πόλεμος και οι συγκρούσεις ακολουθούν την Masouma από τη γέννησή της. Γεννήθηκε πρόσφυγας στην Τεχεράνη, όταν η οικογένειά της, η οποία είναι Χαζάρα, μια εθνική μειονότητα που διώκεται στο Αφγανιστάν, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της στο Ιράν.

Before being evacuated from Afghanistan to Ukraine in August, Masouma Tajik knew nothing of its war with Russian-backed separatists in the Donbass region. Amid the invasion, she Googled Russia's tactics to see how they compared with the Taliban’s.https://t.co/uEDUCV6vgd

