Μητσοτάκης – Ζελένσκι: «Αμέριστη υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην Ουκρανία»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντόμιρ Ζελένσκι, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου της Ουκρανίας. Βασικό αντικείμενο της συνομιλίας ήταν οι τρόποι αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων από την 19η ημέρα της ρωσικής εισβολής στη χώρα. Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον κ. Ζελένσκι, για την αμέριστη υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην Ουκρανία, για την αποστολή βοήθειας και την υποδοχή προσφύγων Ομογενών και Ουκρανών. Επίσης συζητήθηκε η δραματική κατάσταση στις περιοχές που διαμένει η ελληνική ομογένεια και η ανάγκη διάνοιξης ανθρωπιστικού διαδρόμου για την ασφαλή έξοδο, αλλά και την πρόσβαση του ανθρωπιστικού υλικού. Ο Πρωθυπουργός εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για την ασφαλή μετακίνηση του Έλληνα Γενικού Προξένου στη Μαριούπολη και των λοιπών εγκλωβισμένων στο κτίριο του ΟΑΣΕ.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η ΕΕ έστειλε ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα στήριξης από τη Γαλλία την περασμένη εβδομάδα για την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας. Επίσης τόνισε ότι η πλήρης εφαρμογή των κυρώσεων από το σύνολο εταίρων και συμμάχων θα συνδράμει στην πίεση προς τη ρωσική πλευρά προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις.

Στην ανάρτησή του για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό, ο Βολοντίμρ Ζελένσκι έγραψε: «Πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Συζητήσαμε για την πορεία αντιμετώπισης της ρωσικής επιθετικότητας. Εκτιμούμε την άμυνα και την ανθρωπιστική υποστήριξη της Ελλάδας. Τονίστηκε η ανάγκη διασφάλισης του έργου των ανθρωπιστικών διαδρομών, ιδίως στη Μαριούπολη. Συζητήθηκε επίσης η αίτηση της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ».

Held talks with 🇬🇷 PM @kmitsotakis. Reported on the course of countering Russian aggression. We appreciate defense, humanitarian support of 🇬🇷. Stressed the need to ensure the work of humanitarian corridors, especially in Mariopol. Also discussed 🇺🇦 movement towards EU membership

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 14, 2022