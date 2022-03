Βομβαρδισμοί Ουκρανία – Ντονέτσκ: Νεκροί τουλάχιστον 16 άμαχοι

Οι φιλορώσοι αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία ανακοίνωσαν σήμερα ότι ουκρανικό πλήγμα προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των 20 στο κέντρο της πόλης Ντονέτσκ.

Στον λογαριασμό της στο Telegram, η πολιτοφυλακή άμυνας του Ντονέτσκ δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν ματωμένα πτώματα να κείτονται στον δρόμο εν μέσω ερειπίων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αντιαεροπορική άμυνα των αυτονομιστών αναχαίτισε έναν ουκρανικό πύραυλο, τα “συντρίμμια” του οποίου προκάλεσαν τα θύματα.

Αρχικά η πηγή αυτή είχε κάνει λόγο για 20 νεκρούς. Λίγα λεπτά αργότερα το τοπικό υπουργείο Υγείας επεσήμανε στο Telegram ότι έχει καταγράψει 16 νεκρούς και 23 τραυματίες.

Σύμφωνα με την πολιτοφυλακή άμυνας του Ντονέτσκ, η αντιαεροπορική άμυνα των αυτονομιστών αναχαίτισε έναν ουκρανικό πύραυλο “Totchka”, τα «συντρίμμια» του οποίου προκάλεσαν τα θύματα.

Fragments of a huge shell fall in the center of #Donetsk. According to locals, "Tochka U" has been shot down. Burning fragments are on the main street and near the building of the Regional State Administration. The smoke is all over the city. pic.twitter.com/pRfBB1dAk9

