Έγκυος Μαριούπολη – πόλεμος στην Ουκρανία: Πέθανε μια γυναίκα, δεν επέζησε ούτε το βρέφος

Μια έγκυος που φαίνεται σε εικόνες που κυκλοφόρησαν μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό σε νοσοκομείο στην Ουκρανία πέθανε μαζί με το μωρό της. Τα παραπάνω αναφέρει το Associated Press. Η γυναίκα προσπαθούσε να ξεφύγει από τον βομβαρδισμό στο μαιευτήριο στη Μαριούπολη όπου επρόκειτο να γεννήσει και οι φωτογραφίες της να μεταφέρεται εσπευσμένα με φορείο σε ασθενοφόρο είχαν κάνει τον γύρο του κόσμου. Στο υλικό που τραβήχτηκε την Τετάρτη από δημοσιογράφους του AP μετά την επίθεση στο νοσοκομείο, η γυναίκα φαίνεται να αγγίζει το ματωμένο κάτω μέρος της κοιλιάς της, ενώ το χλωμό πρόσωπό της αντικατοπτρίζεται το σοκ που έχει υποστεί.

Russia killed this pregnant woman & her unborn baby. After the bombing of Mariupol maternity hospital, she was carried out by rescue workers. With medics trying to save her & realizing she was losing her baby, she cried out to them “Kill me now!” https://t.co/AJ27jPg1Nn #Ukraine pic.twitter.com/lzxFjPIWkw

— Glasnost Gone (@GlasnostGone) March 14, 2022