Δολοφονία Πούτιν: Το ΝΑΤΟ να μην αποκλείει το σενάριο αυτό, λέει απόστρατος διοικητής του βρετανικού στρατού

Οι δυτικοί σύμμαχοι δεν πρέπει να αποκλείσουν τη δολοφονία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, υποστηρίζει ο απόστρατος διοικητής του βρετανικού στρατού, Ρίτσαρντ Κεμπ. Για τον Βρετανό συνταγματάρχη, προκειμένου να μπει ένα τέλος στην ασύλληπτη αυτή θηριωδία που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία, η Ατλαντική Συμμαχία θα έπρεπε να εξετάσει και αυτό το σενάριο. Φέρνοντας ως παράδειγμα τον πρώην ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης αλ Κάιντα, Οσάμα μπιν Λάντεν όπως και τον πρώην αρχηγό του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ Αλ Μπαγκντάντι, ο Ρίτσαρντ Κεμπ υποστήριξε στην βρετανική εφημερίδα «Mirror» ότι, οι άνθρωποι αυτοί δολοφονήθηκαν γιατί αποτελούσαν απειλή για την ανθρωπότητα. «Και ο Πούτιν, όμως, αποτελεί μια «μόνιμη και θανατηφόρα απειλή», τόνισε ο συνταγματάρχης, ο οποίος διοικούσε τα βρετανικά στρατεύματα στο Αφγανιστάν.

«Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να εξετάσει όλες τις επιλογές για να απομακρύνει τον Πούτιν από την εξουσία. Αυτό θα περιλάμβανε τη δολοφονία του, αν και δεν είναι πιθανό να γίνει ή επιθυμητό», πρόσθεσε. Για τον ίδιο, «ο Ρώσος πρόεδρος θα πρέπει τουλάχιστον να περάσει από δίκη κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου».

«Το καλύτερο θα ήταν να δούμε τον Πούτιν να καθαιρείται, να συλλαμβάνεται και να δικάζεται, είτε στη Ρωσία είτε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αλλά αυτές οι επιλογές είναι απίθανο να γίνουν πράξη», τόνισε. Ο απόστρατος διοικητής του βρετανικού στρατού έσπευσε να διευκρινίσει ότι, ενώ μια δολοφονία μπορεί να είναι απαράδεκτη για πολλούς ανθρώπους, μπορεί επίσης να είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποτραπούν μελλοντικές συγκρούσεις. «Αν μιλάμε για δολοφονία, αυτό μπορεί να είναι δυσάρεστο για πολλούς, αλλά η ζωή του Πούτιν δεν έχει μεγαλύτερη αξία από τις ζωές χιλιάδων που έχει ήδη σκοτώσει στην Ουκρανία και αλλού όπως επίσης μπορεί να σκοτώσει και στο μέλλον», πρόσθεσε.

Former British Army chief Colonel Richard Kemp says the West should not rule out assassinating Vladimir Putin https://t.co/Df3R02maBE

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 13, 2022