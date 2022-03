Another Love – Ουκρανία: Ο Τομ Οντέλ τραγουδά για τους πρόσφυγες σε σταθμό τρένου

O γνωστός μουσικός Τομ Οντέλ έγινε ένας από τους δεκάδες που με τις ερμηνείες τους δηλώνουν την αλληλεγγύη τους στους πρόσφυγες του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Οντέλ επισκέφτηκε τον σιδηροδρομικό σταθμό του Βουκουρεστίου πριν από λίγα 24ωρα για να ερμηνεύσει ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια, το χιτ του 2013 «Another Love» για τους Ουκρανούς πρόσφυγες που καταφθάνουν μετά τη ρωσική εισβολή. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άμαχοι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία λόγω της ρωσικής εισβολής, με πολλούς από αυτούς να ταξιδεύουν μέσω της γειτονικής Ρουμανίας.

Just a few hours ago, Tom Odell performed ‘Another Love’ at a Romanian train station as people fleeing Ukraine arrived. Crowds welcomed his powerful performance with Ukrainian flags 💛💙 @charliemackesy #StandWithUkraine #TomOdell pic.twitter.com/ONmSzhSNZn — Choose Love (@chooselove) March 11, 2022

«Χθες είχα την τιμή να τραγουδήσω άλλη μια αγάπη στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βουκουρεστίου παρέα με πολλούς Ουκρανούς πρόσφυγες. Υπάρχουν χιλιάδες πρόσφυγες που έρχονται σε αυτόν τον σταθμό κάθε μέρα. Χρειάζονται φαγητό, νερό, ένα ασφαλές μέρος για να κοιμηθούν και να τους φέρονται σαν τα όμορφα ανθρώπινα όντα που είναι», έγραψε ο μουσικός στο TikTok, προτού ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κάνουν δωρεές στην καμπάνια Choose Love.

Ο Οντέλ βρέθηκε στη χώρα για να λάβει μέρος στη συναυλία We Are One το βράδυ του Σαββάτου, μαζί με τους Ρουμάνους καλλιτέχνες, τον DJ Armin van Buuren και την Ουκρανή τραγουδίστρια Jamala, η οποία κέρδισε τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2016.

Tom Odell sings at the North Railway Station in Bucharest for Ukrainian refugees#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/twM6OcANzX — Boris Blue Eyes (@RFboris) March 11, 2022

Το «Another Love» ως σύμβολο αντίστασης

Το τραγούδι «Another Love» έχει γίνει το αγαπημένο των χρηστών των social media και χρησιμοποιείται κατά κόρον, πολλές φορές και με προπαγανδιστικούς σκοπούς, ως σύμβολο «ανθεκτικότητας της Ουκρανίας». Μάλιστα ένα σχετικό βίντεο στο TikTok που δείχνει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε διάφορες στιγμές της πορείας του έχει γίνει viral με εκατομμύρια προβολές και likes.