Ζοσέ Σα: Νέα παγκόσμια διάκριση

Ο Ζοσέ Σα εντυπωσιάζει στην πρώτη του σεζόν στην Premier League με τη Γουλβς και το περιοδικό Four Four Two συγκαταλέγει τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού στη δεκάδα των καλύτερων τερματοφυλάκων στον κόσμο. Ο Ζοσέ Σα συνεχίζει να… τρελαίνει τον κόσμο της Premier League. Ο Πορτογάλος πραγματοποιεί ονειρική σεζόν στην Premier League με τη φανέλα της Γουλβς, όντας βασικός και αναντικατάστατος και ένας από τους σημαντικούς παίκτες των Λύκων. Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού μεταγράφηκε το καλοκαίρι στο Νησί και μέσα σε λίγους μήνες αποτελεί έναν από τους καλύτερους γκολκίπερ στο πρωτάθλημα.

Η αποθέωση προς το πρόσωπό του είναι καθολική, ενώ ολοένα και περισσότεροι αναφέρονται με κολακευτικά λόγια στον Σα. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι το έγκυρο περιοδικό Four Four Two, το οποίο συγκαταλέγει τον πορτογάλο γκολκίπερ ανάμεσα στους 10 καλύτερους στον κόσμο. Συγκεκριμένα, ο Σα βρίσκεται στην 7η θέση της σχετικής λίστας, η οποία περιλαμβάνει τους Γιαν Όμπλακ (Ατλέτικο Μαδρίτης), Γιασίν Μπουνού (Σεβίλη), Ουνάι Σιμόν (Μπιλμπάο), Άαρον Ράμσντεϊλ (Άρσεναλ), Άλισον (Λίβερπουλ), Έντερσον (Μάντσεστερ Σίτι), Μάνουελ Νόιερ (Μπάγερν Μονάχου), Ντέιβιντ Ντε Χέα (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και τον Εντουάρντ Μεντί της Τσέλσι, που βρίσκεται στην πρώτη θέση.