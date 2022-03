Νεκρός δημοσιογράφος New York Times – Ουκρανία: Ποιος ήταν ο 50χρονος Μπρεντ Ρένοντ

Ο Μπρεντ Ρενό, 51 ετών, πρώην συνεργάτης των New York Times στην Ουκρανία σκοτώθηκε από πυρά στην πόλη Ιρπίν, σύμφωνα με την αστυνομία του Κιέβο. Ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής Αντρέι Νεμπίτοφ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Facebook πως η αποστολή των δημοσιογράφων δέχθηκε ρωσικά πυρά. Ωστόσο υπάρχουν αναφορές στα διεθνή ΜΜΕ πως δέχθηκαν πυρά αφότου πέρασαν ένα σημείο ελέγχου της ουκρανικής πολιτοφυλακής. Σύμφωνα με μαρτυρία Ουκρανού στρατιώτη, ο Μπέρντ Ρενό δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι. Δημοσιογράφος του AFP είδε τη σορό του δημοσιογράφου που σκοτώθηκε. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο επικεφαλής της περιφερειακής αστυνομίας του Κιέβου είπε ότι εκτός του Ρενό, ένας ακόμα δημοσιογράφος τραυματίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις στο Ιρπίν.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε πως θα συνομιλήσει με συμμάχους και εταίρους για να μάθει περισσότερα σχετικά με τον αναφερόμενο θάνατο ενός Αμερικανού δημοσιογράφου κοντά στο Κίεβο. Ο Μπρεντ και ο αδελφός του Κρεγκ είναι βραβευμένοι σκηνοθέτες ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικοί παραγωγοί που από τη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Times, δεν βρισκόταν στην Ουκρανία για το Μέσο της Νέας Υόρκης, ωστόσο έφερε τα διακριτικά των Times από παλαιότερη συνεργασία του.

American journalist and filmmaker Brent Renaud was killed and another journalist was injured by Russian forces near Irpin, a town near Ukraine's capital, Ukrainian authorities said Sunday. He was 50 years old. pic.twitter.com/QudHb3C5V8 — Scoot 😷 🌻 🇺🇦 (@ImpeachmentHour) March 13, 2022

Unfortunately I'm seeing reports that @nytimes 's Brent Anthony Renaud has been killed by Russian fire in Ukraine pic.twitter.com/acPBlnqjBQ — Aleph א 🇺🇦 (@no_itsmyturn) March 13, 2022

«Η δουλειά των αδελφών Ρενό τους έχει οδηγήσει σε όλο τον κόσμο σε πολλές από τις πολεμικές συγκρούσεις και τα επικίνδυνα σημεία της τελευταίας δεκαετίας, συμπεριλαμβανομένων των πολέμων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, του σεισμού στην Αϊτή, του πολέμου των ναρκωτικών στο Μεξικό και της πολιτικής αναταραχής στην Αίγυπτο», αναφέρει η Sui στο Κέντρο Πούλιτζερ. «Οι ταινίες και τα τηλεοπτικά τους προγράμματα έχουν κερδίσει βραβεία, μεταξύ των οποίων ένα Peabody, ένα βραβείο IDA για την καλύτερη τηλεοπτική σειρά, δύο βραβεία Overseas Press Club, δύο βραβεία Columbia Dupont και ένα βραβείο Edward R. Murrow για τη συνεργασία τους με τους New York Times».

H ανακοίνωση των The New York Times

Στην ανακοίνωσή του, οι New York Times αναφέρουν: «Είμαστε βαθύτατα λυπημένοι για την απώλεια του Μπρεντ Ρενό.Ο Μπρεντ ήταν ένας ταλαντούχος σκηνοθέτης που με το έργο του είχε βοηθήσει τα μέγιστα τους New York Times. Παρότι έχει προσφέρει στους Times στο παρελθόν, δεν ήταν απεσταλμένος από τους Times στην Ουκρανία. Κάποια μέσα ίσως μετέφεραν πως ήταν δικός μας απεσταλμένος καθώς φορούσε διακριτικό των Times, όμως αυτό του είχε δοθεί για μια δουλειά πριν πολλά χρόνια».