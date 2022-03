Λβιβ Ουκρανία τώρα: Αυξάνονται οι νεκροί, στην “πόρτα” του ΝΑΤΟ η Ρωσία

Στόχους στη δυτική Ουκρανία, και μάλιστα κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, βομβαρδίζει πλέον η Ρωσία, δείχνοντας τις προθέσεις της. Σήμερα τα ξημερώματα, 18η ημέρα από την εισβολή, οκτώ ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν το ουκρανικό Κέντρο για τη Διεθνή Ειρήνη και Ασφάλεια, που απέχει λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα Ουκρανίας – Πολωνίας, όπως μεταδίδουν το BBC και άλλα διεθνή Μέσα με απεσταλμένους στην περιοχή. Ο κυβερνήτης του Λβιβ έκανε λόγο για 35 νεκρούς και 134 τραυματίες από την πυραυλική επίθεση.

Δεκαεννέα ασθενοφόρα με τις σειρήνες τους να ηχούν κατευθύνονται προς την ουκρανική στρατιωτική βάση στο Γιαβορίβ κοντά στα πολωνικά σύνορα, δήλωσε στο Ρόιτερς αυτόπτης μάρτυρας, αφού τοπικοί αξιωματούχοι μετέδωσαν πως η εγκατάσταση επλήγη από ρωσική αεροπορική επιδρομή. Άλλα επτά ασθενοφόρα εθεάθησαν να κατευθύνονται προς την εν λόγω εγκατάσταση μετά την επίθεση. Πρόκειται για το πιο δυτικό σημείο της Ουκρανίας που έχει δεχθεί μέχρι τώρα επίθεση στη διάρκεια του πολέμου. Η αεροπορική επιδρομή πραγματοποιήθηκε εναντίον ουκρανικής στρατιωτικής βάσης στο Γιαβορίβ, στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση του Λβιβ.

«Οι εισβολείς πραγματοποίησαν αεροπορικό πλήγμα στο Διεθνές Κέντρο για τη Διατήρηση της Ειρήνης και την Ασφάλεια. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εκτόξευσαν οκτώ πυραύλους», ανέφερε σε δήλωσή της η διοίκηση. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε εναντίον μιας στρατιωτικής μονάδας στην εγκατάσταση, δήλωσε ο Αντόν Μιρόνοβιτς, εκπρόσωπος της Ακαδημίας Χερσαίων Δυνάμεων των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ιντερφάξ Ουκρανίας.

International Peace Center in #Lviv after the missile attack of #Russia #Ukraine officials report of 9 killed #Ukrainian soldiers. #RussianArmy #RussiaUkraineWar #UkraineRussiaWar #UkraineWar pic.twitter.com/bh5mZlNpFW

