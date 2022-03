Δήμαρχος Κιέβου – πόλεμος στην Ουκρανία: «Δεν παραδινόμαστε, οι Ρώσοι δολοφονούν παιδιά»

«Κανένας δεν θα παραδοθεί, αυτός ο πόλεμος είναι πόλεμος των Ρώσων εναντίον όλων των Ουκρανών», δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο. Ο δήμαρχος του Κιέβου έδωσε συνέντευξη στο CNN, επισημαίνοντας πως «στόχος μας είναι να σταματήσουμε τους Ρώσους και τον πόλεμο. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την πόλη μας» ενώ παράλληλα, σημείωσε πως «δεν υπάρχει άλλο μέρος για να ζήσουμε, εδώ είναι η χώρα μας, εδώ είναι οι γειτονιές μας». «Πολεμάμε για τα σπίτια και τα παιδιά μας, όλος ο πληθυσμός του Κιέβου είναι στο πόδι, κανένας δεν θα παραδοθεί. Πολεμάμε για τις αξίες μας», προσέθεσε στη συνέχεια ο δήμαρχος του Κιέβου ο οποίος δήλωσε πως γίνονται μάχες στα 20 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο, υπογραμμίζοντας πως «η μεγαλύτερή μας δύναμη είναι η ενότητα».

