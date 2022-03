Νεκροί άμαχοι Ουκρανία: Ρωσικό τανκ ανατίναξε μια 31χρονη

Συγκινούν οι ιστορίες ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους άδικα στον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή. Μια Ουκρανή φέρεται να σκοτώθηκε από ρωσικό τανκ σε ενέδρα, όταν βγήκε να πάρει φάρμακα για την άρρωστη μητέρα της. Η 31χρονη Βαλέρια Μακσέτσκα, πυροβολήθηκε μαζί με την μητέρα της Ιρίνα και τον οδηγό τους από ένα διερχόμενο ρωσικό τανκ σε ένα χωριό έξω από το Κίεβο. Οι φίλοι της αποχαιρέτησαν την νεαρή γυναίκα και την αποκάλεσαν «γενναία», λέγοντας ότι έμεινε στην Ουκρανία για να βοηθήσει τους ντόπιους μετά την εισβολή της Ρωσίας. Πήρε τη μοιραία απόφαση να φύγει από τη χώρα όταν τελείωσαν τα φάρμακα της μητέρας της και το ζευγάρι οδηγούσε προς τα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας όταν έπεσε σε ενέδρα από ρωσικά στρατεύματα.

Η Μακσέτσκα φέρεται να έκανε στην άκρη του δρόμου για να περάσουν οι Ρώσοι όταν ένας άνοιξε πυρ στο αυτοκίνητό τους, σκοτώνοντας την 31χρονη, τη μητέρα της και τον οδηγό τους.

She was killed by the Russian military just shy of her 32nd birthday. pic.twitter.com/ZoMJJN2CJW

Η διαχειριστής της USAID, Σαμάνθα Πάουερ επιβεβαίωσε πως και οι τρεις έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση. Όπως είπε: «Με μεγάλη μου λύπη μοιράζομαι την είδηση του θανάτου της Βαλέρια Μακσέτσκα, περήφανη Ουκρανή, αγαπημένη εταίρους υλοποίησης της USAID. Επέζησε από τον βομβαρδισμό του Ντονέτσκ, μετακόμισε στο Κίεβο και άρχισε να συνεργάζεται με την USAID. Η Βαλέρια, μια εκπαιδευόμενη γιατρός, θα μπορούσε να είχε φύγει από το Κίεβο όταν ξεκίνησε η εισβολή, αλλά έμεινε για να βοηθήσει άλλους». Και συνέχισε: «Μόνο όταν τελείωσαν τα φάρμακα της μητέρας της, απομακρύνθηκε.

“I am deeply saddened by the tragic death of Valeriia (Lera) Maksetska, a member of our Chemonics family. She was killed in a village west of Kyiv while trying to get medication for her sick mother. The car she was in was gunned down by a Russian tank. 1/2

SourceJameyButcher pic.twitter.com/FEEdXSDWmO

— Matthias Mueller 💙 🇩🇪🇬🇧🇪🇺 (@MatthiasMuell15) March 9, 2022