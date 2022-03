Έγκυος Μαριούπολη: Η Μαριάνα, που οι Ρώσοι κατηγόρησαν ως ηθοποιό, αγκαλιά με το μωρό της

Η φωτογραφία της κυκλοφόρησε σε όλα τα ΜΜΕ παγκοσμίως ξεσκεπάζοντας τα ψέματα για την εισβολή στην Ουκρανία. H Μαριάνα Ποντούρσκαγια, φωτογραφήθηκε αιμόφυρτη στο πρόσωπο να βγαίνει από ένα μαιευτήριο στη Μαριούπολη όπου είχε βρει καταφύγιο μέχρι να γεννήσει, και έγινε παγκόσμιο θέμα. Χθες, λοιπόν έγινε γνωστή η είδηση πως έφερε τελικά στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Φορώντας τις ίδιες πιτζάμες με μαύρες κουκίδες τις οποίες είχε όταν κατέβαινε τις σκάλες του κατεστραμμένου νοσοκομείου, φωτογραφήθηκε χθες από το Associated Press ξαπλωμένη στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου κρατώντας την νεογέννητη κόρη της Βερόνικα. Σε μια άλλη φωτογραφία, κοιτάζει από το κρεβάτι τον σύζυγό της Γιούρι που κρατά το μωρό τους.

Marianna, who was injured in an attack on a maternity hospital in #Mariupol, and her husband Yuri, holding their newborn daughter Veronica. 🥰I Wish to them happiness and safety. And soon peace. Congratulations #MariannaPodgurskaya pic.twitter.com/ecFNjLBt4G

— Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) March 11, 2022