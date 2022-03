Ρώσος αρχιστράτηγος – Ουκρανία: Νέα σημαντική απώλεια για τον Πούτιν

Συγκεκριμένα, ο υποστράτηγος Αντρέι Σουχοβέτσκι, επικεφαλής της 7ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας της Ρωσίας έχασε τη ζωή του, στις μάχες που σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο Γκοστομέλ, περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο. Ουκρανοί στρατιώτες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια αεροπορική επίθεση των ρωσικών ειδικών δυνάμεων Spetsnaz και η απώλεια του Σουχοβέτσκι θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί οι ρωσικές δυνάμεις απέτυχαν να καταλάβουν το αεροδρόμιο καθώς και γιατί η εισβολή στο Κίεβο επιβραδύνθηκε.

Unofficial reports are coming in that 🇺🇦 Army killed 🇷🇺 Major General Andrei Kolesnikov, commander of 29th Army of Eastern Military District.

Reported by MIA advisor Anton Herashchenko, unofficially confirmed by military sources of https://t.co/Xj4mEuPQTh & Prez Office pic.twitter.com/eDFItTdO92

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 11, 2022