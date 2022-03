Χάρκοβο τώρα – Ουκρανία: Βίντεο αποκαλύπτει μια ισοπεδωμένη πόλη

«Ισοπεδωμένο» από τους βομβαρδισμούς δείχνει το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Το Χάρκοβο δέχθηκε ένα ανελέητο σφυροκόπημα τα τελευταία εικοσιτετράωρα από τις ρωσικές δυνάμεις, που ανασυντάχθηκαν έξω από την πόλη. Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ίχορ Τέρεχοφ επιβεβαίωσε χθες το μπαράζ βομβαρδισμών επισημαίνοντας ότι η κατάσταση είναι πολύ τεταμένη.

Το πρακτορείο Anadolu ανάρτησε και ένα βίντεο από την περιοχή που δείχνει τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν οι ρωσικοί βομβαρδισμοί. Κατεστραμμένα σπίτια και οχήματα, μεγάλες τρύπες στο έδαφος από εκρήξεις, διαλυμένα μεγαλοπρεπή κτίρια και καταστήματα, αυτοκίνητα που έχουν σταματήσει άτακτα στη μέση των δρόμων.

Anadolu Agency shows destruction in Ukrainian city of Kharkiv after Russian attacks https://t.co/pdo0p9BuZo pic.twitter.com/NokOOyYSrh

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 10, 2022