Ρωσίδα κατάσκοπος – ΗΠΑ: Έλενα Μπράνσον, η γυναίκα που κατηγορείται από την Αμερική

Η Έλενα Μπράνσον, 61 ετών, που έχει αμερικανική και ρωσική υπηκοότητα και είναι υπεύθυνη μιας καμπάνιας άσκησης δημόσιας επιρροής υπέρ της Ρωσίας, κατηγορείται για παράνομη δράση ως ένας μη καταγεγραμμένος πράκτορας της ρωσικής κυβέρνησης, ανακοίνωσαν την Τρίτη, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη. Η Μπράνσον κατηγορείται από τους εισαγγελείς για έξι αδικήματα καθώς δεν καταγράφηκε επισήμως στα μητρώα της αμερικανικής κυβέρνησης ως πράκτορας ξένης κυβέρνησης και συμμετείχε σε μια συνομωσία απάτης με θεωρήσεις εισόδου. Αναχώρησε από τις ΗΠΑ για τη Ρωσία το 2020 και παραμένει ασύλληπτη, δήλωσαν οι εισαγγελείς. Η απαγγελία των κατηγοριών σε βάρος της Μπράνσον συμβαδίζει με τις κινήσεις των ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία με την επιβολή οικονομικών κυρώσεων εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

“Ειδικότερα επί τη βάσει των σημερινών παγκόσμιων γεγονότων, η ανάγκη του εντοπισμού και της παρεμπόδισης προσπαθειών άσκησης ξένης επιρροής είναι καθοριστικής σημασίας”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ντάμιαν Γουίλιαμς, εισαγγελέας στο Μανχάταν.

Δεν έγινε δυνατή μία επικοινωνία με την Μπράνσον, ώστε να σχολιάσει τις εξελίξεις. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η Μπράνσον έλαβε δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε χρηματοδότηση από τη ρωσική κυβέρνηση για τη διαχείριση ενός οργανισμού που είναι γνωστός ως το Ρωσικό Κέντρο της Νέας Υόρκης, που οργάνωσε την εκστρατεία δημόσιας επιρροής “Αγαπώ τη Ρωσία” στις ΗΠΑ, προωθώντας τη ρωσική ιστορία και την κουλτούρα στη νεολαία των ΗΠΑ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο ίδιος οργανισμός άσκησε δημόσια επιρροή προς αξιωματούχους στην πολιτεία της Χαβάης, προκειμένου να μην αλλάξει το όνομα ενός πρώην ρωσικού φρουρίου στο νησί Καουάι, ενώ διοργάνωσε και μία επίσκεψη αξιωματούχων από τη Χαβάη στη Μόσχα για να συναντηθούν με Ρώσους ομολόγους τους, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

