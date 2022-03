Κυρώσεις ΕΕ σε Ρωσία: Σκληρή προειδοποίηση Πούτιν στη Δύση

Οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως θα αυξηθούν περαιτέρω, εάν οι δυτικές χώρες εντατικοποιήσουν τις πιέσεις προς τη Ρωσία, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός λιπασμάτων στον κόσμο, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης. Ο Ρώσος υπουργός Αγροτικής Οικονομίας, Ντμίτρι Πατρούσεφ, δήλωσε κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής σύσκεψης της οποίας προήδρευσε ο Πούτιν, ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι διασφαλισμένη και ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τις δεσμεύσεις της στον τομέα των εξαγωγών για τις παγκόσμιες αγορές αγροτικών προϊόντων.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης πως η Ρωσία τηρεί τις δεσμεύσεις της σε σχέση με τις ενεργειακές προμήθειες, ιδιαίτερα από την στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να διακόψουν τις εισαγωγές πετρελαίου από τη χώρα του. Χαρακτήρισε τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση στη Ρωσία παράνομες και υποστήριξε πως οι δυτικές κυβερνήσεις εξαπατούν τους λαούς τους.

WATCH | "We still supply oil/ gas nothing has changed, but we see prices have risen all over the world so they can blame it on us. We only supply 3% oil to the U.S yet their inflation has risen, highest in history. They are using this to exploit their citizens" – Vladimir Putin pic.twitter.com/n9faUIT3u3

