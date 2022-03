Σκάκι με μολότοφ: Η φωτογραφία από την Ουκρανία που κάνει τον γύρο του κόσμου

Μια φωτογραφία κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο των social media από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Την φωτογραφία, ανέβασε ο ανταποκριτής του Economist, Oliver Carroll και δείχνει Ουκρανούς στρατιώτες να παίζουν σκάκι με βόμβες μολότοφ.

Οι συμπολεμιστές τους κρατούν αναμμένους φακούς για να βλέπουν στο σκοτάδι. Να σημειώσουμε ότι το σκάκι είναι μέσα στην καθημερινότητα και των Ουκρανών και μάλιστα πολλοί διεθνείς μαιτρ είναι από την Ουκρανία.

Checkpoint chess. Yes, those are Molotov cocktails. pic.twitter.com/FoSUV1uopN

— Oliver Carroll (@olliecarroll) March 8, 2022