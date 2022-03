Σημαία μπολσεβίκων – τανκς: Προκαλούν τα ρωσικά άρματα

Τη σημαία της πρώην ΕΣΣΔ φέρουν τεθωρακισμένα οχήματα των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, που εισέβαλαν στην Ουκρανία. Βίντεο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών δείχνει την πορεία τεθωρακισμένων οχημάτων των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σε ένα από τα BMP-2 βρίσκεται η σημαία των μπολσεβίκων. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα υποστήριξε σήμερα ότι η Μόσχα διαπιστώνει «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

«Παράλληλα με την ειδική στρατιωτική επιχείρηση [όπως αποκαλούν οι ρωσικές αρχές την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία σημειώνει το AFP], διεξάγονται επίσης διαπραγματεύσεις με την ουκρανική πλευρά προκειμένου να τεθεί τέλος το ταχύτερο δυνατό στην άφρονα αιματοχυσία και στην αντίσταση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων… Κάποια πρόοδος έχει σημειωθεί» δήλωσε η Ζαχάροβα σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Η ίδια εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Ρωσία θα πετύχει τον στόχο της για ουδέτερο καθεστώς στην Ουκρανία, κάτι που θα προτιμούσε να επιτευχθεί μέσω συνομιλιών. Σύμφωνα με τη Ρωσίδα αξιωματούχο, οι στόχοι της χώρας της «δεν περιλαμβάνουν την κατοχή της Ουκρανίας ούτε την καταστροφή του κράτους της ούτε την ανατροπή της παρούσας κυβέρνησης». Όπως είπε, η επιχείρηση εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο και αρνήθηκε ότι ο στρατός θέτει στο στόχαστρο τον άμαχο πληθυσμό.

Video from the Russian MoD’s Zvezda allegedly showing Russian troops in Ukraine. Note the prominent Soviet flag on the BMP-2.https://t.co/fEgYZ6tlvj pic.twitter.com/DUPYakjAv9

— Rob Lee (@RALee85) March 9, 2022