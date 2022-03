Ρωσικές βόμβες – Ουκρανία: Καταγγελίες ΗΠΑ για τα «χτυπήματα» των ενόπλων δυνάμεων

Εντείνεται η ανησυχία για τα μέσα που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο ενάντια στην Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενδείξεις ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν μη κατευθυνόμενες βόμβες, σύμφωνα με αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας. Πρόκειται για βόμβες ελεύθερης πτώσης ή «ανόητες βόμβες» (dumb bombs) – για να τονιστεί η αντίθεση με τις λεγόμενες «έξυπνες βόμβες».

«Έχουμε ενδείξεις ότι οι Ρώσοι ρίχνουν πράγματι κάποιες ανόητες βόμβες», δήλωσε ο συγκεκριμένος αξιωματούχος – ο οποίος δεν κατονομάζεται – συμπληρώνοντας ότι οι ΗΠΑ παρατηρούν «εκτεταμένες καταστροφές σε αστικές υποδομές και αυξημένες απώλειες αμάχων». Τα σχόλια έγιναν αφότου η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι βομβάρδισε ένα νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη, ενώ η Μόσχα διαψεύδει πως εξαπολύει επιθέσεις κατά αμάχων.

Στο μεταξύ, τουλάχιστον 1.170 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στην πολιορκημένη ουκρανική πόλη από ρωσικές δυνάμεις, τη Μαριούπολη, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ανακοίνωσε σήμερα μια ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών, επικαλούμενη στοιχεία του αντιδημάρχου της Μαριούπολης. «Τουλάχιστον 1.170 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 47 θάφτηκαν σε ομαδικό τάφο σήμερα», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Σέρχι Ορλόφ. «Άνθρωποι είναι χωρίς νερό, θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, αέριο, οι κάτοικοι λιώνουν το χιόνι για να πιουν νερό».

Νωρίτερα, ένα νοσοκομείο παίδων στην ουκρανική πόλη Μαριούπολη καταστράφηκε από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές. Η Ρωσία αρνείται ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχους στην εισβολή που έχει εξαπολύσει στην Ουκρανία. Σημειώνεται πως ο δημοσιογράφος Κώστας Ονισένκο που κατοικεί στο Κίεβο ανέβασε στα social media ένα βίντεο από το βομβαρδισμένο νοσοκομείο ενώ πρόσθεσε πως οι Ρώσοι πραγματοποίησαν επίθεση και στην κεντρική πλατεία της Μαριούπολης.

Υπενθυμίζεται πως περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι «κρατούνται όμηροι» στην πολιορκημένη Μαριούπολη από τις ρωσικές δυνάμεις που εμποδίζουν την ανθρωπιστική βοήθεια και την εκκένωση, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα. Περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι πολίτες επιχειρούν να απομακρυνθούν με ασφάλεια την ώρα που οι Ρώσοι σφυροκοπούν την ουκρανική πόλη, ο Ουκρανός υπουργός τόνισε ότι στο λιμάνι της Μαριούπολης εκτυλίσσονται σκηνές «αποκάλυψης».

«Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν βρει εκεί καταφύγιο για να προστατευτούν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς και τις πυραυλικές επιθέσεις χωρίς να έχουν πρόσβαση σε νερό, ρεύμα ή θέρμανση. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες γίνονται επίσης με δυσκολία. Χθες, οι προσπάθειες για την μεταφορά με λεωφορεία περίπου 400.000 κατοίκων της πολιορκημένης πόλης μέσω ενός «ανθρωπιστικού διαδρόμου» απέβησαν άκαρπες καθώς, σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση, οι ρωσικές δυνάμεις δεν σταμάτησαν τους βομβαρδισμούς.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022