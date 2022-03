Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο συνδράμει τους Ουκρανούς

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι γνωστός για τη φιλανθρωπική του δράση, αυτή τη φορά όμως ξεπέρασε τον εαυτό του. Ο διάσημος ηθοποιός φέρεται να δώρισε 10 εκατ. δολάρια στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις στη χώρα, μετά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων, είναι τραγικές. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η δωρεά του προορίζεται και για ανθρωπιστική βοήθεια. Η κίνησή του βέβαια δεν είναι χωρίς βάση, καθώς ο Ντι Κάπριο έχει ρίζες στη χώρα αυτή. Συγκεκριμένα, η γιαγιά του γεννήθηκε στην Οδησσό, μετανάστευσε στη Γερμανία το 1917 και εκεί, γεννήθηκε η μητέρα του ηθοποιού.

Η δωρεά από τον 47χρονο ανακοινώθηκε από το Διεθνές Ταμείο του Βίσεγκραντ, σύμφωνα με το Polish News. Σύμφωνα με τον ιστότοπό του, το Ταμείο εργάζεται για την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας στις τέσσερις χώρες καθώς και σε άλλες, «ιδιαίτερα στις περιοχές των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης», αναφέρει. Το Ταμείο το κάνει αυτό «χρηματοδοτώντας επιχορηγήσεις και απονέμοντας υποτροφίες και κατοικίες καλλιτεχνών μέσω του ετήσιου προϋπολογισμού του». Ο ιστότοπος λέει ότι το ταμείο είχε ετήσιο προϋπολογισμό 8 εκατομμυρίων ευρώ, που του έδιναν οι τέσσερις κυβερνήσεις, που σημαίνει ότι η δωρεά του Ντι Κάπριο έχει ξεπεράσει ακόμη και αυτό το ποσό.

Here is the late Elena Stepanovna Smirnova of Odessa, Ukraine. Her grandson, #LeonardoDiCaprio just gave $10 million to Ukrainian relief. #UkraineWar 🫂🇺🇦🫂 pic.twitter.com/UAfquupwR6

— Jenn (@MsJennCarson) March 8, 2022