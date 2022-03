Νεκρά παιδιά Ουκρανία: Σοκ για τη μικρή Τάνια

Σοκ έχει προκαλέσει μέσα στη φρίκη του πολέμου της Ουκρανίας η είδηση ότι ένα εξάχρονο κορίτσι πέθανε από αφυδάτωση στη Μαριούπολη. Η πόλη τελεί υπό πολιορκία τις τελευταίες ημέρες, ενώ βλήματα πυροβολικού πλήττουν καθημερινά τις υποδομές αλλά και κατοικίες. Η 6χρονη Τάνια εντοπίστηκε από συνεργεία διάσωσης μέσα στα συντρίμμια του σπιτιού της. Νεκρή, όχι από κάποιο χτύπημα λόγω του βομβαρδισμού, αλλά από αφυδάτωση. Δεν είναι γνωστό πόσες ώρες ή μέρες πάλεψε για τη ζωή της.

Ο δήμαρχος της πόλης, Vadim Boychenko, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για το τραγικό συμβάν. Στον θάνατο της 6χρονης αναφέρθηκε σήμερα σε ομιλία του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τόνισε ότι τέτοιο συμβάν είχε να γίνει από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Στη Μαριούπολη, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, μάλλον έπειτα από την εισβολή των ναζί, ένα παιδί πέθανε από αφυδάτωση. Ακούστε με σήμερα, αγαπητοί εταίροι. Ένα παιδί πέθανε από αφυδάτωση. Το 2022», ανέφερε ο Ζελένσκι.

A 6-year-old girl killed in Ukraine. Tania, who had lost her mother in Russian attack, died from dehydration in #Mariupol today. She was alone in the last hours of her life. For 8 days, Russian occupiers have kept Mariupol #Ukraine without water, food, heating or electricity. pic.twitter.com/fWbnG84xLZ

