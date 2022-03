MIG 29 Πολωνία – ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο απέρριψε την πρόταση για την Ουκρανία

Οι ΗΠΑ απέρριψαν εν τέλει την πρόταση της Πολωνίας να τους παραχωρήσει τα μαχητικά αεροσκάφη MiG-29 για παράδοση στην Ουκρανία. Μάλιστα, το Πεντάγωνο, δια του εκπροσώπου Τύπου, Τζον Κέρμπι, χαρακτήρισε την εν λόγω πρόταση «μη βιώσιμη».Το Πεντάγωνο βρίσκεται σε επαφή με την πολωνική κυβέρνηση για το θέμα, αλλά η πρόταση της Πολωνίας δείχνει την «πολυπλοκότητα» της μεταφοράς των μαχητικών στην Ουκρανία, ανέφερε ο Κέρμπι στη δήλωση. «Δεν θεωρούμε ότι η πρόταση της Πολωνίας είναι βιώσιμη», ανέφερε ο Τζον Κέρμπι στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, κρίνοντας πως η προοπτική τα μαχητικά αυτά να απογειωθούν από βάση των ΗΠΑ και του NATO στη Γερμανία και να πετάξουν «μέσω εναερίου χώρου που διεκδικείται από τη Ρωσία στην Ουκρανία» θα ήγειρε «σοβαρές ανησυχίες για όλη τη συμμαχία του NATO».

«Δεν είναι ξεκάθαρο για εμάς ότι υπάρχει ουσιαστικό σκεπτικό σε αυτό», είπε ο Κέρμπι. «Θα συνεχίσουμε να διαβουλευόμαστε με την Πολωνία και τους άλλους συμμάχους μας στο NATO για το ζήτημα αυτό και την επιμελητειακή πρόκληση που παρουσιάζει, αλλά δεν πιστεύουμε ότι η πολωνική πρόταση είναι βιώσιμη», κατά τον κ. Κέρμπι.

Νωρίτερα, οι ΗΠΑ διαβεβαίωσαν ότι τις «εξέπληξε» η πρόταση της Πολωνίας να θέσει στη διάθεσή τους όλα τα μαχητικά MiG-29 της Πολεμικής Αεροπορίας της, όπως έχει ζητήσει η Ουκρανία. «Εξ όσων γνωρίζω, δεν μας συμβουλεύθηκαν εκ των προτέρων», είπε η Βικτόρια Νούλαντ, η τρίτη τη τάξει της αμερικανικής διπλωματίας, κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο. «Νομίζω πως επρόκειτο για ανακοίνωση-έκπληξη από την πλευρά των Πολωνών». Διευκρίνισε πως είχε συμμετάσχει λίγο πριν από την ακρόαση σε συνάντηση στην οποία «άκουσε να γίνεται λόγος» για μια τέτοια απόφαση, εάν υπήρχε συντονισμός με τη Βαρσοβία.

«Όμως, όπως γνωρίζετε, βρισκόμασταν σε διαβουλεύσεις μαζί τους εδώ και κάποιες ημέρες για το συγκεκριμένο αίτημα των Ουκρανών», θύμισε. Όταν ερωτήθηκε από γερουσιαστές εάν οι ΗΠΑ πράγματι θα διευκολύνουν τη μεταφορά των μαχητικών στο Κίεβο, η αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε να δεσμευτεί. Σημείωσε πως «η θέση που γενικά μοιράζεται τούτη η επιτροπή είναι πως αυτά τα αεροσκάφη πρέπει να πάνε στην Ουκρανία», ωστόσο συμπλήρωσε ότι υπάρχουν «πολλοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη ως προς το ζήτημα αυτό» και «αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ των συμμάχων μας και ακόμη και στην κυβέρνηση» του Τζο Μπάιντεν.

Την Κυριακή, ο Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μολδαβία ότι οι ΗΠΑ «εργάζονται ενεργά» για να επιτευχθεί συμφωνία με την Πολωνία προκειμένου να σταλούν καταδιωκτικά στην Ουκρανία για να αντιμετωπιστεί η ρωσική εισβολή. Ένα από τα εκκρεμή ζητήματα είναι κυρίως η πιθανότητα οι ΗΠΑ να αντικαταστήσουν αυτά τα MiG-29 προμηθεύοντας μεταχειρισμένα μαχητικά ανάλογων επιχειρησιακών δυνατοτήτων αμερικανικής κατασκευής για τον στόλο της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα MiG-29, σοβιετικού σχεδιασμού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως από τους πιλότους της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας. «Οι αρχές της Δημοκρατίας της Πολωνίας, έπειτα από διαβουλεύσεις του προέδρου και της κυβέρνησης, είναι έτοιμες να μεταφέρουν χωρίς καθυστέρηση και δωρεάν όλα τα αεροσκάφη MiG-29 στην (αμερικανική) βάση Ραμστάιν» στη Γερμανία και «να τα θέσουν στη διάθεση των ΗΠΑ», ανέφερε νωρίτερα χθες το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

MIGS. Poland will transfer more than two dozen Soviet-era #MiG29 fighter jets to a U.S. air base in #Germany “immediately and free of charge,” allowing the planes to be supplied to Ukraine, the #Polish government announced Tuesday. pic.twitter.com/uV6tqC2SkA

— Josh Benson (@WFLAJosh) March 8, 2022