Μαριούπολη επίθεση – πόλεμος στην Ουκρανία: “Θηριωδία με χτύπημα σε νοσοκομείο”

Ένα νοσοκομείο παίδων στην ουκρανική πόλη Μαριούπολη καταστράφηκε από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο. «Οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής έριξαν πολλές βόμβες στο νοσοκομείο παίδων. Η καταστροφή είναι κολοσσιαία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει ακόμη γνώση για πιθανά θύματα. Η πληροφορία δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί άμεσα από το Reuters. Η Ρωσία αρνείται ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχους στην εισβολή που έχει εξαπολύσει στην Ουκρανία.

Σημειώνεται πως ο δημοσιογράφος Κώστας Ονισένκο που κατοικεί στο Κίεβο ανέβασε στα social media ένα βίντεο από το βομβαρδισμένο νοσοκομείο ενώ πρόσθεσε πως οι Ρώσοι πραγματοποίησαν επίθεση και στην κεντρική πλατεία της Μαριούπολης.

Δείτε τα tweet που ανήρτησαν οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις καθώς και ο δημοσιογράφος Κώστας Ονισένκο:

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Ντονέτσκ κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών τραυματίστηκαν 17 άνθρωποι ανάμεσά τους και έγκυες.

Για τη νέα ρωσική επίθεση μίλησε μέσω Twitter ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος παρέθεσε και βίντεο από τα συντρίμμια του νοσοκομείου. «Μαριούπολη. Άμεσο χτύπημα των ρωσικών δυνάμεων στο μαιευτήριο. Άνθρωποι, παιδιά, βρίσκονται κάτω απ’ τα συντρίμμια. Κτηνωδία! Για πόσο ακόμα ο κόσμος θα είναι συνεργός αγνοώντας τον τρόμο; Κλείστε τον εναέριο χώρο τώρα! Σταματήστε τις δολοφονίες! Έχετε τη δύναμη αλλά φαίνεται πως χάνετε την ανθρωπιά», ήταν το σχόλιο του Ουκρανού προέδρου.

This one appears to show people being helped out of the hospital #Mariupol pic.twitter.com/pL8D1wsAhb

— Liz Cookman (@liz_cookman) March 9, 2022