Αεροπορική επίθεση – Μαριούπολη: Βομβαρδισμός στην ουκρανική πόλη

Ένα νοσοκομείο παίδων στην ουκρανική πόλη Μαριούπολη καταστράφηκε από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο σε ανάρτησή του σήμερα στο διαδίκτυο. «Οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής έριξαν πολλές βόμβες στο νοσοκομείο παίδων. Η καταστροφή είναι κολοσσιαία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει ακόμη γνώση για πιθανά θύματα. Η πληροφορία δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί άμεσα από το Reuters.

Η Ρωσία αρνείται ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχους στην εισβολή που έχει εξαπολύσει στην Ουκρανία. Σημειώνεται πως ο δημοσιογράφος Κώστας Ονισένκο που κατοικεί στο Κίεβο ανέβασε στα social media ένα βίντεο από το βομβαρδισμένο νοσοκομείο ενώ πρόσθεσε πως οι Ρώσοι πραγματοποίησαν επίθεση και στην κεντρική πλατεία της Μαριούπολης.

Για τη νέα ρωσική επίθεση μίλησε μέσω Twitter ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος παρέθεσε και βίντεο από τα συντρίμμια του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τον κ. Ζελένσκι «η κεντρική αγορά της Μαριούπολης χτυπήθηκε απο αέρος. Επίσης σημειώθηκε και χτύπημα των ρωσικών στρατευμάτων σε ένα μαιευτήριο. Άνθρωποι και παιδιά βρίσκονται κάτω από συντρίμμια. Για πόσο ακόμα ο κόσμος θα είναι συνένοχος; Αποκλείστε την εναέρια κυκλοφορία. Σταματήστε τις δολοφονίες.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022