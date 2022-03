Πούτιν – πόλεμος στην Ουκρανία: Οργισμένες Ρωσίδες μητέρες κατά του προέδρου

«Χρησιμοποιείτε τους γιους μας ως τροφή για τα κανόνια». Με αυτή τη φράση Ρωσίδες μητέρες ξεσπούν εναντίον του κυβερνήτη του Kuzbass Σεργκέι Τσιλέφ, όταν ο ίδιος παραδέχεται ότι κάποιοι από τους γιους τους πήγαν στον πόλεμο «απροετοίμαστοι».

«Μας έχετε εξαπατήσει», φωνάζουν οργισμένες κατηγορώντας ευθέως τον Ρώσο πρόεδρο Βαλντιμίρ Πούτιν ότι έστειλε τα παιδιά τους στην πρώτη γραμμή, γνωρίζοντας ότι θα πεθάνουν.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο περιφερειακός κυβερνήτης είπε κατά τη διάρκεια μίας συνάντησης με τις μητέρες των στρατιωτών ότι οι νεαροί τους γιοι «χρησιμοποιήθηκαν» στον πολέμο στην Ουκρανία.

Έπειτα από κάποια δευτερόλεπτα σιωπής, οι γυναίκες άρχισαν να του φωνάζουν: «Χρησιμοποιήθηκαν;! Χρησιμοποιήσατε τα παιδιά μας;!».

Ο Τσιλέφ φανερά αμήχανος προσπάθησε να καλύψει τα όσα είπε, λέγοντας «δεν μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα ή να επικρίνετε μια συνεχιζόμενη «στρατιωτική επιχείρηση»», αλλά οι μητέρες συνέχιζαν να φωνάζουν, λέγοντας του ότι «χρησιμοποιείτε τους γιους μας ως τροφή για κανόνια».

