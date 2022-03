Ουκρανία τώρα – πόλεμος: Βομβαρδίζει ανελέητα η Ρωσία, νύχτα σοκ με νεκρά παιδιά

Ξημέρωσε η 13η μέρα εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τις ρωσικές δυνάμεις να κλιμακώνουν την επιθετικότητά τους, λίγες ώρες πριν την κατάπαυση πυρός. Τη νύχτα οι βομβαρδισμοί και οι επιδρομές συνεχίστηκαν με ένταση σε πολλές ουκρανικές περιοχές, με το Σούμι να περνά πολύ δύσκολες ώρες, την ώρα που στα περίχωρα του Κιέβου συνεχίζονται σφοδρές μάχες και η κατάσταση σε Μαριούπολη και Ιρπίν παραμένει τραγική. Ολα αυτά, μόλις μερικές ώρες προτού ξεκινήσει η κατάπαυση του πυρός σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε η Ρωσία.

Η κατάπαυση πυρός θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 9:00 σήμερα το πρωί, ώστε να καταστεί εφικτή η απομάκρυνση των αμάχων μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων, σύμφωνα με τη Μόσχα. «Η Ρωσική Ομοσπονδία ανακοινώνει κατάπαυση του πυρός από τις 10.00 (ώρα Μόσχας) της 8ης Μαρτίου» ώστε να φύγουν οι άμαχοι από το Κίεβο αλλά και από τις πόλεις Σούμι, Χάρκοβο, Τσερνίχιβ και Μαριούπολη, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι ρωσικές επιθέσεις, πάντως, συνεχίστηκαν με ακόμη μεγαλύτερη σφοδρότητα από το βράδυ της Δευτέρας, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, με την κατάσταση στην Ουκρανία να γίνεται ολοένα και πιο τραγική. Σύμφωνα με δήλωση του επικεφαλής της περιφερειακής κρατικής διοίκησης του Σούμι, Ντμίτρο Ζιβίτσκι, στο Facebook, αλλά και του ανταποκριτή του ουκρανικού πρακτορείου ειδήσεων, αρκετά σπίτια καταστράφηκαν από βομβιστική επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ρώσοι στην πόλη, ενώ σημειώνεται ότι υπάρχει διαρκής κίνηση ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων στην περιοχή.

The head of the #Sumy Regional State Administration, Dmytro Zhyvitsky, reports that #Russian planes dropped bombs on residential areas of the city.

There are dead and wounded, including children. pic.twitter.com/9YaKRvACsH

— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022