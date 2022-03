Κατάπαυση πυρός Ουκρανία: Εκεχειρία την Τετάρτη ανακοίνωσε η Ρωσία

Κατάπαυση του πυρός για τον σχηματισμό ανθρωπιστικών διαδρόμων σε περιοχές της Ουκρανίας την Τετάρτη ανακοίνωσε η Ρωσία. Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο AFP, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ το πρωί της Τετάρτης ώστε να απομακρυνθούν άμαχοι από τις περιοχές των συγκρούσεων της Ουκρανίας.

#BREAKING Russia announces humanitarian ceasefire for Wednesday morning, according to agencies pic.twitter.com/GM2Rh8diWJ

— AFP News Agency (@AFP) March 8, 2022