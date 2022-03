Λαβρόφ – Κουλέμπα συνάντηση: Πότε θα συνομιλήσουν οι ΥΠΕΞ

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανακοίνωσε ότι στις 10 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας και Ουκρανίας Λαβρόφ και Κουλέμπα σε φόρουμ στην Αττάλεια. «Η συνάντηση θα είναι σε τριμερή μορφή. Θα συμμετάσχω και εγώ», είπε ο κ. Τσαβούσογλου. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Ουκρανίας και της Ρωσίας από την έναρξη της εισβολής.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έγραψε ότι οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συναντηθούν χάρη στην πρωτοβουλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τις εντατικές διπλωματικές προσπάθειες της Τουρκίας. Σήμερα εντωμεταξύ θα πραγματοποιηθεί ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας για τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων. Οι επαφές θα αρχίσουν στις 16:00 τοπική ώρα στη Λευκορωσία και ώρα Ελλάδας, ανέφερε στο Twitter ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχαίλο Ποντολιάκ.

Upon President @RTErdogan’s initiatives & our intensive diplomatic efforts, Foreign Ministers Sergei Lavrov of #Russia & Dmytro Kuleba of #Ukraine have decided to meet with my participation on the margins of @AntalyaDF.

Hope this step will lead to peace and stability.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 7, 2022