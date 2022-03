Φρανκ Ο’ Φάρελ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Απεβίωσε ο θρυλικός προπονητής

Έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 94 ετών ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ο’ Φάρελ. Με επίσημη ανακοίνωσής, η ομάδα απέτινε φόρο τιμής στον παλιό προπονητή της και πρώην τεχνικό της Γουέστ Χαμ, της Πρέστον Νορθ Εντ και της Ιρλανδίας. «Με μεγάλη μας λύπη πληροφορούμαστε ότι ο πρώην προπονητής μας, Φρανκ Ο’ Φάρελ, πέθανε σε ηλικία 94 ετών», έγραψε στο Twitter.

We are deeply saddened to learn that our former manager, Frank O'Farrell, has passed away aged 94.

Sending thoughts and prayers to his family and friends at this difficult time ❤️

— Manchester United (@ManUtd) March 7, 2022