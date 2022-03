Αμάλ Αλαμουντίν – Τζορτζ Κλούνεϊ: “Εχουμε ένα σπίτι γεμάτο αγάπη και γέλια”

Η 44χρονη δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ ανακηρύχθηκε μία από τις γυναίκες της χρονιάς του TIME για το 2022. Στο συνοδευτικό προφίλ της, ίδια μίλησε για το πώς εξισορροπεί την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή, ενώ καταπολεμούσε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τον σύζυγό της Τζορτζ μέσω του Ιδρύματος Κλούνεϊ για τη Δικαιοσύνη. “Ο γάμος μας είναι υπέροχος. Έχω ως σύζυγο έναν σύντροφο που είναι απίστευτα εμπνευσμένος και υποστηρικτικός, και έχουμε ένα σπίτι γεμάτο αγάπη και γέλια”, είπε η Αμάλ. Η Αμάλ και ο Τζορτζ έχουν αποκτήσει δύο δίδυμα παιδιά, τα 4,5 ετών Έλα και Αλεξάντερ.

“Είναι μια χαρά πέρα ​​από οτιδήποτε θα μπορούσα να φανταστώ. Νιώθω τόσο τυχερή που βρήκα μια μεγάλη αγάπη στη ζωή μου και που είμαι μητέρα — έτσι αποκτώ την ισορροπία μου.” Μίλησε επίσης για το πώς χρησιμοποιεί το δημόσιο προφίλ της για να αναδείξει τον ακτιβισμό και το ανθρωπιστικό της έργο.

.@mariaressa on Amal Clooney: “It’s sometimes hard to see all of Amal because of the glamour and celebrity that can overshadow her work. She embraces that glamour and shines light on some of the darkest parts of the world to help her clients” https://t.co/KV4R5hYffN pic.twitter.com/iuXaPJlCJZ

