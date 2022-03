Ρώσοι αθλητές – πόλεμος στην Ουκρανία: Η κίνηση γυμναστή που προκάλεσε σχόλια

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία γυμναστικής επέτρεψε κατ’ εξαίρεση στους Ρώσους αθλητές να αγωνιστούν στον αγώνα παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στην Ντόχα.

Όλοι τους αγωνίστηκαν δίχως να έχουν πάνω τους κάποιο διακριτικό της χώρας του ως μέτρο κατά της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία.

O Ιβάν Κούλιακ έγινε στόχος σχολίων στα social media καθώς εμφανίστηκε στην απονομή των μεταλλίων με ένα “Ζ” να φαίνεται πάνω στο φορμάκι του.

Το συγκεκριμένο γράμμα το συναντάμε στα άρματα μάχης των Ρώσων και ουσιαστικά προέρχεται από το “za podebu” που σημαίνει “με τη νίκη”.

Φυσικά μόλις έγινε αντιληπτή η κίνηση του δέχτηκε σφοδρή επίθεση στα social media, ενώ αναμένεται και η τιμωρία του από την Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Z = зверь (zver)

Z also marks russian vehicles which kill people in #Ukraine.

That's why I don't give a shit when one says the war in Ukraine is #Putin's and not #Russia'n people's fault. Wearing this symbol means supporting war crimes.

— Roy Farquhar 🇺🇦 (@farqroy) March 5, 2022