Ουκρανία πόλεμος – τώρα: Αγριεύει η Ρωσία, ζητά τη βοήθεια του ΝΑΤΟ ο Ζελένσκι

Δέκα ημέρες συμπληρώνονται από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Ρωσία “χτυπά” δεκάδες πόλεις θέτοντας σε ισχύ το στρατηγικό σχέδιό να τις αποκλείσει, αλλά και να καταστρέψει βασικές υποδομές και να κατακτήσει σημαντικές εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σε νέο του διάγγελμα, επέκρινε το ΝΑΤΟ για το γεγονός ότι δεν επέβαλε απαγόρευση πτήσεων πάνω από την Ουκρανία. «Όλοι οι άνθρωποι που πεθαίνουν, από σήμερα, θα πεθάνουν και εξαιτίας σας. Λόγω της αδυναμίας σας» είπε σε δραματικούς τόνους. Ο Ζελένσκι θα μιλήσει ζωντανά σήμερα στις 16:30 ώρα Ελλάδος σε Αμερικανούς γερουσιαστές.

Καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ορισμένοι βουλευτές και γερουσιαστές προτρέπουν τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να σκληρύνει τη στάση του κατά της Ρωσίας, όπως π.χ. με την αναστολή των εισαγωγών πετρελαίου της. Ο Λευκός Οίκος το έχει απορρίψει μέχρι στιγμής, φοβούμενος ότι θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση των τιμών του πετρελαίου ακόμη περισσότερο και να βλάψει τους καταναλωτές στις ΗΠΑ, που έχουν πληγεί από τον πληθωρισμό-ρεκόρ.

Doctors were trying to save the life of a little girl in Kharkiv. They couldn’t.

28 children were already killed by Putin’s army in Ukraine. In 8 days

Introduce #NoFlyZone. Save children.

Video by @AP pic.twitter.com/9W2Q55PJew

— Sasha Ustinova (@SashaUstinovaUA) March 5, 2022