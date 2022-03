Νεκρά παιδιά Ουκρανία: Πέθανε και ο αδερφός της μικρής Πωλίνας

Ένας 5χρονος πέθανε σε νοσοκομείο της Ουκρανίας λίγες μέρες αφότου η αδερφή του και οι γονείς του σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς ρωσικών στρατευμάτων. Σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται το Sky News, το παιδί, που ονομάζεται Σεμιόν, ταξίδευε σε ένα αυτοκίνητο με την οικογένειά του όταν δέχθηκε επίθεση καθώς προσπαθούσαν να φύγουν από το Κίεβο το Σάββατο. Μια ρωσική ομάδα σαμποτάζ και αναγνώρισης άνοιξε πυρ εναντίον του οχήματος, είπε ο αντιδήμαρχος του Κιέβου, σκοτώνοντας τη 10χρονη αδερφή του Σεμιόν, Πωλίνα, και τους γονείς του, Άντον Κούντριν και Σβετλάνα Ζαπαντίνσκαγια. Ο Σεμιόν μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων του Okhmatdyt, αλλά πέθανε από τα τραύματά του την Τετάρτη, δήλωσε οικογενειακός φίλος στην Daily Telegraph.

Η 13χρονη αδερφή του Σοφία παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση σε άλλο νοσοκομείο, αγνοώντας ότι ολόκληρη η οικογένειά της έχει χαθεί, ανέφερε η εφημερίδα. Η Πωλίνα ήταν το πρώτο παιδί-θύμα του πολέμου που αναγνωρίστηκε – με την Ουκρανία να αναφέρει ότι περισσότεροι από 2.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την ευρεία εισβολή της Ρωσίας. «Οι Ρώσοι, γιατί πυροβολούν παιδιά και πολίτες;», αναρωτήθηκε μιλώντας σε εφημερίδα φίλος της οικογένειας. «Θέλουν απλώς να φύγουν από το Κίεβο και να παραμείνουν ζωντανοί, και δέχθηκαν επίθεση. Έτσι πέθαναν εκτός από ένα παιδί που έμεινε ζωντανό», συνέχισε. Άλλη οικογενειακή φίλη είπε μιλώντας στην ίδια εφημερίδα περιέγραψε τα παιδιά ως «γλυκά, αστεία» και «ευγενικά». Είπε στην i: «Μόνο ένα κορίτσι μένει… δεν θα συγχωρήσουμε ποτέ τη Ρωσία και τους Ρώσους για τον θάνατό τους».

https://twitter.com/TheLastPersont2/status/1498372717464240131

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει κατηγορηθεί για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία, με τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Γκόρντον Μπράουν να ζητά τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την τιμωρία του Ρώσου προέδρου. Σπαρακτικές εικόνες από την Ουκρανία δείχνουν παιδιά που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένου ενός εξάχρονου κοριτσιού που πέθανε μετά από ρωσική αεροπορική επιδρομή και ενός πατέρα να κλαίει δίπλα στο σώμα του έφηβου γιου του. Η Διεθνής Αμνηστία είπε ότι η χρήση από τη Ρωσία ευρέως απαγορευμένων πυρομαχικών διασποράς σε ένα νηπιαγωγείο στη βορειοανατολική Ουκρανία «μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου».

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, όταν τα εκρηκτικά έπληξαν το νηπιαγωγείο και το νηπιαγωγείο στην πόλη Οχτύρκα το πρωί της Παρασκευής, καθώς οι ντόπιοι βρήκαν καταφύγιο μέσα, ανέφερε η Αμνηστία. Η Αμνηστία είπε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και επιθετική πράξη που αποτελεί έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Today I painted Polina, a little girl killed on Saturday by Russians in Ukraine.#stopwar #fuckputin pic.twitter.com/IuMhit2AFr

— Anopsy (@Anopsy) February 28, 2022