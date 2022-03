Αποκεφάλισε τη φίλη του – Πακιστάν: Σοκ και θρήνος για την 27χρονη Νουρ Μουκαντάμ

Γόνος εύπορης Πακιστανικής οικογένειας καταδικάστηκε σε θάνατο για το βιασμό και τον αποκεφαλισμό νεαρής γυναίκας. Ηταν η κόρη ενός διπλωμάτη, η οποία απέρριψε την πρόταση γάμου του. Ο Ζαχίρ Τζαφέρ, γιος μιας από τις πλουσιότερες οικογένειας στο Πακιστάν, δολοφόνησε βάναυσα την 27χρονη Νουρ Μουκαντάμ, στο σπίτι του στο Ισλαμαμπάντ στις 20 Ιουλίου 2021. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας έδειξαν πως η Μουκαντάμ, κόρη ενός πρώην πρεσβευτή, είχε κάνει επανειλημμένες προσπάθειες να δραπετεύσει από την τεράστια έπαυλη, αλλά την εμπόδισαν δύο μέλη του προσωπικού του Τζαφέρ. Το βίντεο, που έκανε το γύρο του διαδικτύου, δείχνει την Μουκάνταμ να προσπαθεί να φύγει από το συγκρότημα μέσω μιας μεγάλης πύλης, αλλά την σταματά το προσωπικό. Στη συνέχεια, τα πλάνα δείχνουν να την σέρνει ένας άνδρας από το χέρι -ενώ εκείνη είναι πεσμένη στο πάτωμα- μέσα από μια πόρτα και πίσω στην έπαυλη.

