Ουκρανία πόλεμος: Ξέσπασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Σαχτάρ κατά Ρώσων ποδοσφαιριστών

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και η Σαχτάρ μετρά ήδη απώλειες σε έμψυχο δυναμικό. Όπως ανακοινώθηκε, ο προπονητής της ομάδας Νέων του συλλόγου σκοτώθηκε από σφαίρες Ρώσων. Με τις καταστροφές να συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του κλαμπ, Σεργκέι Πάλκιν, θέλησε να αφυπνίσει όσους Ρώσους εξακολουθούν να μένουν αμέτοχοι στα όσα συμβαίνουν. Δε δίστασε μάλιστα να τους αποκαλέσει «συνενόχους στα εγκλήματα που έγιναν» σε ανάρτησή του.

«Η Ρωσία από ένα έθνος που έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες για να νικήσει τον ναζισμό, μετατρέπεται σε έθνος τρομοκρατών, σε έθνος σιωπηλών δειλών.

Όλος ο κόσμος σας παρακολουθεί σήμερα και περιμένει από εσάς να ενεργήσετε για να σταματήσει αυτή η τρέλα. Μα φοβάστε, φοβάστε. Στον αθλητισμό, ο φόβος είναι ένα συναίσθημα που μειώνει στο μηδέν την πιθανότητα νίκης.

Ο φόβος σας να πάτε ενάντια στον πόλεμο στην Ουκρανία είναι κατεστραμμένες πόλεις, ο φόβος σας είναι χιλιάδες θάνατοι μεταξύ αμάχων, ο φόβος σας είναι νεκρά παιδιά και εκατομμύρια ακρωτηριασμοί. Ο φόβος σας να πάτε ενάντια στο αιματηρό καθεστώς είναι η μεγαλύτερη ήττα σας.

Αν και δεν δώσατε την εντολή να εξοντωθούν οι Ουκρανοί, η σιωπή σας βοηθά τις μαζικές δολοφονίες και καταστροφές. Ένας υπάλληλός μας σκοτώθηκε χθες. Προπονητής παιδιών. Σκοτώθηκε από θραύσμα ρωσικής οβίδας. Ρωσία, σκοτώνεις Ουκρανούς.

Σταμάτα αυτή την τρέλα! Μην σιωπάς, μίλα! Διαφορετικά, θα είναι η προσωπική σας ήττα. Μια ήττα που θα τη θυμούνται όλες οι επόμενες γενιές. Μια ήττα που δεν μπορεί να διαγραφεί από την παγκόσμια ιστορία. Και ο καθένας σας θα είναι ένοχος και υπεύθυνος για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν.»

