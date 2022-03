Σολτς – Πούτιν Ουκρανία: Ο Γερμανός καγκελάριος μίλησε στο τηλέφωνο με τον Ρώσο πρόεδρο

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σολτς και Πούτιν μίλησαν για μια ώρα στο τηλέφωνο, όπως ανακοίνωσε πριν λίγο η γερμανική καγκελαρία. Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς κάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει αμέσως όλες τις στρατιωτικές ενέργειες στην Ουκρανία, αναφέρει εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Ο Σολτς κάλεσε επίσης τον Πούτιν να επιτρέψει την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές όπου διεξάγονται μάχες.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους Σολτς-Πούτιν συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν σύντομα περαιτέρω συνομιλίες, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Την Παρασκευή, ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στα περίχωρα μιας άλλης ουκρανικής πόλης, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να κλιμακώνει τις επιθέσεις του, καθώς το βράδυ της Πέμπτης δεσμεύτηκε να συνεχίσει μέχρι να επιτευχθεί η «ολοκληρωτική νίκη». Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, 331 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα και άλλοι 675 έχουν τραυματιστεί.

A convoy said to be 40 miles long has reached the outskirts of Kyiv, according the the Russian Defence Ministry.

Latest: https://t.co/X3flQUk9BR pic.twitter.com/XCIGgYUUmG

— Sky News (@SkyNews) March 4, 2022